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Dünya

Rusya'dan ABD'ye yakınlaşma sinyalleri

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Barack Obama'nın başkanlığı döneminde ülkesinin ABD ile daha iyi ilişkilere sahip olmasını temenni ettiklerini söyledi

16 Kasım 2008 02:00

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Barack Obama'nın başkanlığı döneminde ülkesinin ABD ile daha iyi ilişkilere sahip olmasını temenni ettiklerini söyledi. Washington'daki mali krizle mücadele için düzenlenen zirvenin ardından açıklama yapan Medvedev, Obama'nın da Rusya ile ilişkileri önemseyeceğini tahmin ettiklerini belirtti. Rusya lideri, ABD'nin doğu Avrupa'da kurmayı planladığı füze savunma sistemi projesi konusunda da Obama ile görüşmeye hazır olduklarının mesajını verdi. Füze savunma sistemi ABD ile Rusya arasında gerginliğe yolaçmıştı.

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