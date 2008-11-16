Rusya'dan ABD'ye yakınlaşma sinyalleri

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Barack
Obama'nın başkanlığı döneminde ülkesinin ABD ile daha iyi ilişkilere
sahip olmasını temenni ettiklerini söyledi. Washington'daki mali krizle
mücadele için düzenlenen zirvenin ardından açıklama yapan
Medvedev, Obama'nın da Rusya ile ilişkileri önemseyeceğini tahmin
ettiklerini belirtti. Rusya lideri, ABD'nin doğu Avrupa'da kurmayı
planladığı füze savunma sistemi projesi konusunda da Obama ile
görüşmeye hazır olduklarının mesajını verdi. Füze savunma sistemi
ABD ile Rusya arasında gerginliğe yolaçmıştı.