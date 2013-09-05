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Dünya

Rusya'dan ABD'ye 'vatandaşlarımızı tutuklatmayın' notası

Rus diplomat, Rusya vatandaşlarının takip edilmesiyle ilgili suçlamaları da 'kuşkulu' bulduklarını kaydetti

05 Eylül 2013 14:21

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 3. ülkelerde Rus vatandaşlarını tutuklattığı gerekçesiyle ABD’ye nota verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığın insan haklarından sorumlu yetkilisi Konstantin Dolgov, konuyla ilgili ABD’in Moskova Büyükelçiliği görevlilerine nota mektubu verdi. Açıklamada, “ABD’in Moskova Büyükelçiliği temsilcisi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve kendisine üçüncü ülkelerden Rusya vatandaşlarının ABD’ye iade edilmesi yönündeki çalışmaları nedeni ile nota veridi.” denildi.

Girişimlerin kabul edilemez olduğuna işaret eden Rusya Dışişleri yetkilisi Dolgov, “Durumun devam etmesi, Rusya tarafını benzer adımlar atmaya zorlayabilir.” diye uyardı.

Rus diplomat, Rusya vatandaşlarının takip edilmesiyle ilgili suçlamaları da “kuşkulu” bulduklarını kaydederek, “Rusya kabule dilemez uygulamaya son vermeyi talep ediyor. Eğer ABD güvenlik güçlerinin vatandaşlarımıza yönelik şikayeti varsa bu durumda Suç İşleri Karşılıklı Hukuk Yardımıyla ilgili ikili anlaşma mekanizmasını devreye sokulması gerekir.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 2 Eylül’de, ABD ile karşılıklı iade anlaşmaları olan ülkelere Rus vatandaşlarının gitmemesini tavsiye etmişti. Söz konusu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Litvanya’da Rusya vatandaşı Dmitri Ustinov, İspanya’da Dmitri Belorossov, Costa Rica’da Maksim Çuharev, Dominik Cumhuriyeti’den Aleksandr Panin ABD’nin istediği isimler arasında yer alıyor. Rusya silah kaçakçılığı ile suçlanan Viktor Bout’un ABD’ye iade edilmesine çok sert tepki göstermişti.

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