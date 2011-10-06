-Rusya'dan ABD'ye uyarı MOSKOVA (A.A) - 06.10.2011 - Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Avrupa'ya yerleştirmeyi planladığı füze kalkanı konusunda işbirliğini sona erdirebilecekleri uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin, ortak bir değerlendirme yapmadan önemli kararlar aldığı" suçlaması yöneltilerek, "Ayrıca ABD ilgili tüm tarafların görüşlerini de göz önünde bulundurmuyor" denildi. Rusya'nın ABD ile füze kalkanı konusunda işbirliği yapmaktan vazgeçebileceği belirtilen açıklamada, "Eğer bu durum böyle devam ederse, Lizbon'daki NATO-Rusya zirvesinde ortaya çıkan füze kalkanını bir çatışma alanından çıkarıp işbirliği alanına çevirme şansı ortadan kalkabilir" ifadesi yer aldı. ABD füze kalkanı gemilerinin İspanya'nın Atlantik sahillerindeki Rota Deniz Üssü'ne gönderilmesinin ABD'nin Avrupa coğrafyasındaki füze potansiyelinin inşasının önemli bir göstergesi olduğu ve bunun da ciddi endişeye yol açtığı belirtilen açıklamada, "ABD yönetiminden bu sistemin stratejik nükleer güçlerimize karşı olmadığına dair endişelerimizi giderecek bir güvence almadığımız gibi ABD füze savunma sistemlerinin yerleştirildiği alanların da giderek genişletildiği eğilimini görmekteyiz" ifadesine yer verildi ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Berlye bu hafta başında yaptığı açıklamada, Moskova ve Washington'ın gelecek yıl Chicago'da yapılacak NATO zirvesinde Avrupa füze kalkanı verilerinin teatisi için anlaşma imzalayacağını söylemişti.