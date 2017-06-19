Rusya'dan ABD'ye uyarı: Fırat'ın batısına geçme

Suriye rejimine ait bir savaş uçağının, Rakka yakınlarındaki Suriye Demokratik Güçleri'ni bombaladığı gerekçesiyle ABD tarafından düşürülmesine Rusya'dan bir tepki daha geldi.

ABD ile Rusya arasında Ekim 2015'ten beri kurulu olan ve iki ülkenin Suriye hava sahasında anlaşmazlığa düşmesini engellemeyi amaçlayan hattı askıya alan Moskova, Washington'a uyarıda da bulundu.

Suriye jeti vurulmadan önce bu hat kullanılarak kendilerine haber verilmediğini belirten Rusya, artık Fırat Nehri'nin batısında uçan tüm koalisyon uçakları ve insansız hava araçlarını (İHA) "hedef" olarak kabul edeceğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası koalisyonun uçakları ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere, Fırat Nehri'nin batısında uçan her cisim, Rusya'nın yerdeki ve havadaki savunma güçlerince hedef olarak izlenecek" denildi.

ABD hattı yeniden kurmak istiyor

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ise Rusya tarafından kesilen hattın yeniden faaliyete geçirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

"Çatışmayı önleyici hattın yeniden kurulması için önümüzdeki saatlerde diplomatik ve askeri olarak çalışacağız" diyen Dunford, Katar'daki Amerikan hava operasyonları merkezi ile Suriye'deki Rus güçleri arasındaki iletişimin ise sürdüğünü sözlerine ekledi.

ABD, Suriye'de desteklediği ve büyük bölümünü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni bombaladığı gerekçesiyle Pazar akşamı bir rejim uçağını düşürmüştü. Suriye ordusu ise düşürülen uçağın, IŞİD'e yönelik görev icra ederken vurulduğunu savunmuştu.

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AFP,CÖ/BK