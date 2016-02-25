Rusya'dan ABD'ye tepki: Suriye için bir B planı yok ve de olmayacak

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Suriye için B planından bahsederek, "Zaman geçtikçe Suriye’yi bütün olarak tutmanın zorlaşacağını" söylemesine Moskova'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bir B planı yok ve de olmayacak' dedi.

Lavrov'un bu açıklamasından birkaç saat önce konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da, Kerry'nin sözlerini 'kaygı verici' bulduklarını söyledi. Bogdanov, "ABD'nin B planının uygulanabileceği yönündeki açıklaması kaygı verici, bu plan hakkında hiçbir şey bilmiyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye’deki iç savaşa diplomasi masasında sonuç bulunamazsa, B Planı uygulamaktan söz etmiş ve zaman geçtikçe Suriye’yi bütün olarak tutmanın zorlaşacağını anlatmıştı. Kerry, B Planının ne olduğunu tanımlamaktan kaçınmıştı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada da, Kerry'nin Suriye'nin bölünebilme ihtimalinden bahsetmesi 'kınanırken', "ABD’nin bu açıklamasının gerçeklere uymadığı ve bu ülkenin teröristlere verdiği desteği saklama amacı taşıdığı" belirtilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise dünkü basın toplantısında ABD'nin Suriye'yle ilgili "yedek planları" sorulması üzerine "Biz şu anda 'A Planı'na odaklanıyoruz. İki ülkenin (Rusya ve ABD) başkanlarının önceki günlerde formüle ettiği planın gerçekleşmesi bizim önceliğimiz" ifadelerini kullandı.