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BBC Türkçe

Rusya'dan ABD'ye Suriye uyarısı: 'Hedef alırız'

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de hava kuvvetlerinin faaliyet gösterdiği alanlarda uçan her uçağı ya da insansız hava aracını hedef alacağını açıkladı. ABD dün Rakka yakınlarında Suriye ordusuna ait bir uçağı düşürmüştü.

29 Nisan 2018 20:30

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de hava kuvvetlerinin faaliyet gösterdiği alanlarda uçan her uçağı ya da insansız hava aracını hedef alacağını açıkladı.

Kremlin ayrıca Suriye'de "hava kazalarının önlenmesi" amacıyla ABD ile yaptığı işbirliğini de askıya aldığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve bu ülkede tek taraflı adımlar atmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

Kremlin'in son açıklaması, bir Amerikan uçağının dün Rakka yakınlarında Suriye ordusuna ait bir uçağı düşürmesinin ardından geldi.

Uçak, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki Cedin köyü yakınlarında düşürülmüştü.

ABD uçak düşürülmeden yaklaşık 2 saat önce, Suriye ordu birliklerinin Cedin yakınlarında SDG'ye saldırdığını ve saldırıda yaralananlar olduğunu açıklamıştı.

Amerikan Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'ye ait uçağın angajman kuralları çerçevesinde düşürüldüğünü açıklamıştı.

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