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Rusya'dan ABD'ye Suriye için ortak operasyon teklifi

Konuyla ilgili ABD'den henüz bir açıklama gelmedi

20 Mayıs 2016 21:16

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'ye 25 Mayıs'tan itibaren Suriye'de ortak hava operasyonları düzenlemeyi teklif ettiklerini söyledi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Moskova'da konuşan Şoygu, ABD'ye ve onun öncülüğüneki koalisyonun hava güçlerine, 25 Mayıs'tan itibaren Suriye'de Nusra cephesi ve ateşkese katılmayan gruplara karşı ortak hareket etmeyi teklif ettiklerini belirtti.

Şoygu, Rusya'nın bu tarihten itibaren Suriye'de ateşkese uymayan gruplara karşı "tek taraflı hava saldırısı" düzenleme hakkına sahip olduğunu savunarak, söz konusu teklif için Esed rejiminin onayının alındığını ifade etti.

Suriye'de kısmi ve geçici ateşkes niteliğindeki, çatışmaların sonlandırılması anlaşmasına değinen Şoygu, yaklaşık 140 grubun ateşkese katıldığını ileri sürdü.

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