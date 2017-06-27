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Dünya

Rusya'dan ABD'ye Suriye çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ABD'li mevkidaşı Tillerson’la telefon görüşmesi yaptı

27 Haziran 2017 02:16

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson’la telefon görüşmesinde, Suriye ordusuna yönelik provokasyonların engellenmesi çağrısında bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "İki ülke dışişleri bakanı, Suriye'deki krizin çözümüyle ilgili konuları ele aldı. Aralarında, ateşkesin özellikle Astana süreci yardımıyla güçlendirilmesi, terörist gruplara karşı mücadelenin artırılması ve zehirli kimyasal maddeleri kullanma çabalarının önlenmesi gibi konular vardı" dendi.Açıklamada, "Lavrov, Washington'u teröristlere karşı savaşan Suriye hükümet ordusuna yönelik provokasyonların önlenmesi için gereken tedbirleri almaya çağırdı" ifadelerine yer verildi.

Telefon görüşmesinin ABD'nin girişimiyle gerçekleştiği kaydedildi.

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