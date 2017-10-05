Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'e istihbarat verildi!

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye’de ABD kontrolündeki bölgelerden Suriye ordusuna saldıran IŞİD’in hükümet ordusunun mevzileriyle ilgili istihbaratı Amerikalılardan elde etmiş olabileceğini iddia etti.

Vatan'da yer alan habere göre, saldırı sırasında teröristlerin, hükümet güçlerinin gizli yerlerini net olarak bildiklerini ve bu yerleri teğet geçtiklerini belirten Konaşenkov, “Teröristler bu bilgileri sadece hava istihbaratı sayesinde sağlayabilirlerdi. Bu bilgiler sabotaj için onlara büyük bir özenle aktarıldı” dedi.

Bölgedeki saldırıların arasında tek bir bağlantı olduğunu dile getiren Konaşenkov, “Bu saldırıların tümü, Suriye-Ürdün sınırındaki, ABD birliklerinin konuşlandığı el Tanf’tan geliyor” ifadelerini kullandı. Konaşenkov, Suriye’de IŞİD ile mücadelede en büyük engelin, terör örgütünün askeri kapasitesiyle ilgili olmadığını belirterek, “ABD’nin Suriye’de terörist gruplara verdiği destek, ülkedeki teröristlerin yok edilmesinin önündeki en büyük engel” değerlendirmesinde bulundu.