Rusya'dan ABD’ye Kuzey Kore uyarısı

Rusya ABD'yi Kuzey Kore'ye yönelik askeri adım atılmaması konusunda uyardı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkîdaşı Rex Tillerson ile Çarşamba akşamı yaptığı telefon görüşmesinde Kuzey Kore meselesini ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrov görüşmede "sonuçları kestirilemeyecek her türlü askeri adımdan kaçınılması gerektiğini” belirtti. Lavrov'un Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların sertleştirilmesinin de "fayda sağlamayacağını ve tehlikeli” olacağını dile getirdiği bildirildi.

Lavrov buna karşın, Kuzey Kore'nin hafta başında Japonya'ya doğru orta menzilli balistik füze fırlatmasını kınadığını ve bunun BM kararlarının ihlali olduğunu belirtti.

Trump "Tüm seçenekler masada" demişti

Kuzey Kore'den atılan ve Japonya'nın üzerinden geçerek denize düşen füze ABD'nin sert tepkisine neden olmuştu. Bu olayın ardından "tüm seçeneklerin masada olduğunu" söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, askeri müdahale ihtimalini gözardı etmemişti.

Kuzey Kore'nin provokasyonlarına "öfke ve ateşle” karşılık vereceklerini belirten Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada da "konuşmanın çözüm olmadığını” ifade ederek, ABD'nin 25 yıldır Pyongyang yönetimiyle diyalog arayışında olduğuna işaret etmişti.

Savaş jetleriyle gövde gösterisi

Öte yandan, ABD'nin müttefiki Güney Kore ile yaptığı yıllık olağan askeri tatbikatın sona ermesinin ardından iki ülkenin savaş jetleri Güney Kore üzerinde bir ortak tatbikat daha gerçekleştirdi.

Önceden duyurulmayan ve gerçek mühimmatla yapılan tatbikata ABD'nin Guam'dan kalkan B-1 Lancer tipi iki uzun menzilli bombardıman uçağı ile Japonya'daki üssünden havalanan F-35B tipi dört savaş uçağı ile katıldığı açıklandı. Güney Kore hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemelerini tekrarlaması ve nükleer silah konusundaki faaliyetleri yüzünden savunma amaçlı bir tatbikat yapıldığı kaydedildi.

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AFP, JD/CÖ