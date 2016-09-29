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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'dan ABD'ye Halep resti: Hava saldırılarını sürdüreceğiz!

Rusya'dan ABD'nin Halep'teki operasyonlarla ilgili çıkışına yanıt geldi

29 Eylül 2016 20:33

Moskova, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Halep'teki bombalı saldırılar devam ederse Suriye görüşmelerinin kesileceği tehdidine yanıt verdi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Moskova, Suriye birliklerinin terörle mücadelesini hava operasyonları ile desteklemeye devam edecektir" diye konuştu. Peskov, Rusya'nın "Washington'ın yapıcı olmayan söylemini not ettiğini, ancak bununla birlikte ABD ile Suriye krizi konusunda işbirliğine ilgi duymayı sürdürdüğünü ifade etti.

ABD ve Rusya arasındaki Suriye görüşmelerinin kesilmesi tehdidinin "yakışıksız" olduğu eleştirisinde bulunan Peskov, ABD'nin Rusya'ya yönelik suçlamalarının Halep'teki yetersizliğini örtmeye yönelik olduğunu ifade etti. Suriye kaynaklı terörün Rusya'ya sıçrayabileceğini ifade eden Peskov, Rusya'nın kendi güvenliğini de sağlaması gerektiğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, önceki gün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Halep'teki hava saldırılarını sonlandırmasını talep etmiş, aksi halde görüşmeleri kesme tehdidinde bulunmuştu.

Rusya'dan iki günlük ateşkes teklifi

Halep'teki operasyonlarına son vermek istemeyen Rusya, sadece iki günlük bir ateşkese onay vereceğini açıkladı. Rus yetkililer, ABD'nin istediği gibi 7 günlük bir ateşkeste terörist güçlerin yeniden biraraya gelebileceğini savunuyor.

Wall Street Journal'ın edindiği bilgilere göre, ABD hükümeti CIA'in ve bölgedeki ortaklarının, belirli uzaklıktan saldırı düzenlenebilmesi için isyancı gruplara silah sistemleri sağlanıp sağlanamayacağını gözden geçiriyor. Washington'ın ayrıca Türkiye ve Suudi Arabistan gibi bölgedeki ortaklarının isyancıların silahlanmasına yardımcı olmasına yeşil ışık yakıp yakmamayı da tartıştığı belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD'nin askeri çözüm yerine diplomatik çabaları desteklemeyi sürdürdüğünü açıklamıştı. Kirby, ancak bunun Washington'ın diğer seçenekleri ve alternatifleri tartışmadığı anlamına gelmediğini dile getirmişti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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