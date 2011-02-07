-RUSYA'DAN ABD'YE FÜZE KALKANI UYARISI MOSKOVA (A.A) - 07.02.2011 - Rusya, ABD'nin füze kalkanı planlarının, bu ülkeyle onayladıkları yeni Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması'nı (START 2) gözden geçirmelerine neden olabileceği uyarısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bugün Moskova'da yaptığı açıklamada, ABD'nin füze kalkanı planları konusunda "nicelik ve nitelik" bakımında bir gelişme olması halinde, bunun Moskova'yı yeni START anlaşmasına uyması konusunu yeniden gözden geçirmek zorunda bırakacağını kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton'ın Münih Güvenlik Konferansı sırasındaki nota teatisiyle yürürlüğe giren START 2, iki ülkenin stratejik savaş başlıklarını 2,200'den 1,550'ye indirmesini öngörüyor. NATO, ABD'nin Avrupa'daki füze kalkanı planını kabul ederek Rusya'yı da katılması için davet etmişti. Ancak, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Antonov, bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD'nin planladığı füze kalkanının Rusya'nın nükleer kuvvetlerini hedeflediğini söyledi.