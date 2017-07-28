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Dünya

Rusya'dan ABD'ye diplomat ve mülk kısıtlaması

Moskova, ABD'den Rusya'daki diplomat sayısını 455'e düşürmesini de istedi

28 Temmuz 2017 16:27

ABD'nin yaptırım girişimlerinin devam etmesi üzerine Washington'a yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki diplomatik temsilciliklerin ABD Büyükelçiliği tarafından kullanılmasını askıya aldı.

Sputnik'in haberine göre Moskova, ABD'den Rusya'daki diplomat sayısını 455'e düşürmesini de istedi.

ABD Kongresi'nin, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların bu hafta içinde Senato'dan geçebilmesini sağlayacak ve Başkan Donald Trump'ın Kongre'den izin almadan yaptırımları gevşetmesine imkan tanımayacak tasarı üzerinde uzlaşma sağlaması üzerine bir açıklama yayımlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminden Rusya genelindeki ABD'li diplomatların sayısının 455'e düşürülmesini istedi.

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