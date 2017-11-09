Rusya'dan ABD'ye: CNN'i yasaklarız

Rus senatör İgor Morozov, Moskova’nın yasal olarak CNN’in ticari ve kablolu televizyon paketlerine alınmasını yasaklayabileceğini söyledi.

ABD’nin Rusya devletine ait video içeriklerinin dağıtımcıların ağlarına dahil edilmesinin yasaklanmasına ilişkin bütçe taslağını onaylaması konusunda açıklama yapan Morozov, şöyle konuştu:

"Yasa kabul edilirse Rusya olarak ABD Kongresi’nin eylemlerine aynı şekilde karşılık veririz. CNN’e karşı Rusya’da bir bilgi temizliği ve dışlama uygulanır. CNN’i kablolu televizyon paketleri dahil her türlü yayın ağına dahil olmaktan men ederiz."

Sputnik'in haberine göre ABD’de, Rusya devletine ait video içeriklerinin dağıtımcıların ağlarına dahil edilmesinin yasaklanabilmesine ilişkin bir bütçe taslağı kabul edildi. Taslakta Rusya’ya bağlı herhangi bir televizyon kanalının yayın yapmasına izin verilmemesi öngörülüyor.