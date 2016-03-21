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Dünya

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye’de ateşkesi ihlal edenleri vurmaya başlarız

Rus general Suriye'de ateşkes denetiminin uygulanamamasından ABD’yi sorumlu tuttu

21 Mart 2016 16:59

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Operasyon Dairesi Başkanı General Sergey Rudskoy, Suriye’de ateşkesi ihlal eden gruplara karşı Rus kuvvetlerinin tek taraflı kararla ateş açmaya başlayabileceklerini söyledi. Rusya ile ABD arasında varılan çerçeve anlaşması uyarınca Suriye’de ateşkes ilan edildiğini ifade eden Rudskoy, Suriye’de belirli grupların sistematik olarak ateşkesi bozduklarını savunarak, Rusya’nın tek taraflı kararla bu gruplara karşı güç kullanmaya başlayabileceğini ifade etti.


CNN Türk'te yer alan habere göre, ateşkes denetiminin Suriye'de uygulanamamasından ABD’yi suçlayan Rus general, “Ateşkes ilanından hemen sonra, 5 Mart tarihinde biz ABD tarafına ateşkesin nasıl denetleneceğiyle ilgili tavizler içeren planımızı ilettik. Ancak 18 Mart’ta Umman’da gerçekleşen Rusya-ABD uzman heyetler teması sırasında Amerikan tarafı, bizim sunduğumuz plan üzerinde çalışmaya hazır olmadığını ortaya koyan bir tavır sergiledi. ABD tarafı ateşkes denetim planını bir an önce bizimle görüşerek belirlememesi halinde biz bu planı tek taraflı uygulamaya başlayacağız. Ateşkesi ihlal edenleri cezalandırmaya başlayabiliriz” dedi.

 

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