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Dünya

Rusya'dan ABD'li gazeteciye tepki

Trump ile söyleşi yapan Fox News muhabiri Putin'i katil olarak tanımlamıştı

07 Şubat 2017 00:15

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, ABD'li gazeteci-yazar Bill O'Reilly'in Donald Trump'la yaptığı söyleşide kullandığı cümlelerden dolayı özür dilemesini istedi.

Rus hükümeti, ABD'deki Fox News kanalı sunucularından olan gazeteci-yazar Bill O'Reilly'nin, Amerikan Başkanı Trump'la yaptığı söyleşi sırasında sarf ettiği sözlerden dolayı özür dilemesini istedi.

Fox News sunucusu Bill O'Reill, Trump'a neden Rus mevkidaşına saygı duyduğunu sorarken, Putin'i bir katil olarak tanımlamıştı. O'Reill, Putin'i kimlerin öldürülmesinden sorumlu tuttuğuyla ilgili yorum yapmamıştı.

Sarf edilen sözlerin "kabul edilemez, hakaret dolu" olduğunu savunan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, basın mensuplarına "Böylesi saygın bir televizyon şirketinden bu konuda özür dilenmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

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