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Dünya

Rusya'dan "Suriye'ye müdahale" iddiası MOSKOVA (A.A)

12 Ocak 2012 16:05

-Rusya'dan "Suriye'ye müdahale" iddiası MOSKOVA (A.A) - 12.01.2012 - Rusya'nın, NATO üyeleri ve bazı Körfez ülkelerinin Suriye'ye askeri müdahale yapmaya hazırlandığına dair bilgi aldığı ileri sürüldü. Uzun süre Rus iç istihbarat Servisi FSB'nin başkanlığını yapan ve şu anda Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı olan Nikolay Patruşev Rus İnterfaks ajansına yaptığı açıklamada, bazı NATO üyesi ülkelerin Suriye'ye askeri müdahale hazırlığı yaptığına dair bilgiler elde ettiklerini ifade ederek, NATO üyesi Türkiye'nin bu konuda kilit rol oynayabileceğini savundu. Patruşev, ABD ve Türkiye'nin Suriyeli isyancıları korumak için Suriye içinde uçuşa yasak bölge oluşturulması olasılığı üzerinde çalıştığını belirterek, ''Bize bazı NATO üyesi ve Körfez ülkelerinin dolaylı müdahaleden doğrudan askeri müdahaleye geçmek için Libya benzeri senaryo üzerinde çalıştıklarına dair bilgi geliyor'' dedi. Nikolay Patruşev, Suriye'ye yönelik hazırlığı yapılan askeri müdahalede Türkiye'nin ana rolü oynayabileceğini ileri sürdü. Patruşev, batının Suriye'ye muhalefete baskı yaptığı için değil, İran ile ittifakı sona erdirmediğini için baskı yaptığını savundu. Sovyetler Birliği'nden beri Suriye ile geleneksel dostluk ilişkilerine sahip olan Rusya, Libya'daki senaryonun burada da tekrarlanmasına karşı çıkıyor.

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