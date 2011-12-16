-Rusya'dan "Suriye'de şiddet sona ersin" tasarısı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 15.12.2011 - Rusya, Güvenlik Konseyi'ne Suriye'de şiddetin sona ermesi çağrısında bulunan tasarı sundu. BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin konuya ilişkin açıklamasında, Konsey'e, BM'nin yaklaşık 5 bin insanın öldüğünü tahmin ettiği Suriye'deki şiddetin sona ermesi çağrısında bulunan bir tasarı sunduğunu bildirdi. Rusya'nın taslak metninde, ''Suriye'deki tüm taraflara derhal şiddeti bırakmaları, Suriye hükümetine ifade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve örgütlenme hakkını ihlal etmeyi bırakması çağrısında bulunduğu ve olaylarda ölen siviller ile güvenlik görevlileriyle ilgili soruşturma açılmasının'' istenildiği öğrenildi. Metinde, Suriye'deki rejime herhangi bir yaptırım getirilmediği, ayrıca Konsey'in, Suriye'ye yönelik askeri müdahelede bulunulmasının yolunu açacak yetki vermesine karşı olunduğu da bildirildi. Rusya tarafından Suriye'ye karşı karar tasarısı sunulmasını biraz şaşkınlıkla ama memnuniyetle karşılayan Batılı diplomatlar, metinde Suriye'deki rejime yönelik yaptırımlarının bulunmamasından rahatsızlık duyduklarını, bu yüzden metin üzerinde değişiklik yapılması gerektiğini belirttiler.