-RUSYA'DAN 3 BALİSTİK FÜZE DENEMESİ MOSKOVA (A.A) - 28.10.2010 - Rus ordusunun, stratejik kuvvetlerinin tatbikatı sırasında, bir gün içinde başarıyla kıtalararası 3 adet füze denemesi yaptığı bildirildi. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, donanmanın Kuzey Filosu'ndaki Bryansk nükleer denizaltısının, Barents Denizi'nde Kamçatka Yarımadası deneme menziliyle Sineva füzesini fırlattığı kaydedildi. Açıklamaya göre, Pasifik Filosu'ndaki Georgy Pobedonosets nükleer denizaltısından da Okhotsk Denizi'nde, kuzeybatıda Arkhangelsk bölgesi deneme menzilli RSM-50 tipi füze fırlatıldı. Rus basın yayın organları, iki füzenin de yaklaşık 8 bin kilometre menzilli olduğunu belirtti. Ordu, ayrıca karada Pelesetks fırlatma rampasından Kamçatka deneme menzili hedefiyle yaklaşık 10 bin 500 kilometre menzile sahip Topol füzesi fırlattı.