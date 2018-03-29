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Dünya

Rusya'dan 2 Türk şirkete daha domates ihracat izni çıktı

Rosselhoznadzor, daha önce 12 Türk şirketine Rusya'ya domates ihraç etme izni vermişti

29 Mart 2018 00:16

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, 29 Mart’tan itibaren Rusya'ya domates ihracatı yapabilmeleri için 2 Türk şirketine daha izin verdi. 

Rosselhoznadzor'un 2017 yılının Aralık ayında denetleyip izin verdiği şirketlerin Çakır Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri İnşaat Tarım ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ve Lider Gıda olduğu belirtildi.

Rus jetinin Türkiye tarafından düşürülmesinin Rusya, tarım ürünlerine ambargo koymuş, geçtiğimiz yıl yeniden başlamıştı. Rusya'ya  domates ihracatı için Türkiye'den 12 firmaya izin veren Rosselhoznadzor,  2 Türk şirketine daha izin vereceği kaydedildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rosselhoznadzor tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Aralıkta denetlendiler

''Tarım ürünleri federal denetim ajansı, 29 Mart 2018’den itibaren Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın garantisi altında, sıradaki etap çerçevesinde kurumumuz tarafından Aralık 2017’de teftiş edilen 2 Türk şirkete daha Rusya Federasyonu’na domates ihracatı yapma izni veriyor."

Çakır ve Lider'e izin

Rusya’ya domates ihracat izninin Çakır Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri İnşaat Tarım ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ve Lider Gıda şirketine verildiği ifade edildi.

 

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