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Dünya

RUSYA'DAKİ YANGINLARDA ÖLÜ SAYISI 34'E YÜKSELDİ MOSKOVA (A.A)

02 Ağustos 2010 20:32

-RUSYA'DAKİ YANGINLARDA ÖLÜ SAYISI 34'E YÜKSELDİ MOSKOVA (A.A) - 02.08.2010 - Rusya'da haziran ayının ortalarından beri devam eden aşırı sıcaklar yüzünden çıkan yangınlarda ölü sayısı 34'e yükselirken, Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev olağanüstü hal ilan etti. Rus haber ajansları, 130 yılın en sıcak yaz ayının yaşandığı Rusya'da Medvedev'in ülkenin 7 bölgesindeki orman ve turbalık yangınlarından dolayı olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığında yangınlarla ilgili oluşturulan kriz masasının Başkanı Vladimir Stepanov da bugün yaptığı açıklamada, 24 saat içinde ülke genelinde 500 yeni yangının çıktığını, ancak bunların çoğunun söndürüldüğünü belirterek, "Yangınların yerleşim birimlerine sıçramasını ve daha fazla kişinin ölmesini engelleme görevimizi başarıyla yerine getiriyoruz" dedi. Halk Stepanov ile aynı görüşü paylaşmazken, uzmanlar, hafta boyunca hava sıcaklığının 38 derece civarında olmasının beklendiğini ve bunun da yeni yangınlara yol açabileceği endişesini dile getirdiler. Yetkililer, hafta sonunda ülke genelindeki yangınlarda 28 kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının 34'e yükseldiğini belirterek, dün 128 bin hektarlık ormanlık alanın yandığını belirttiler.  Stepanov, yangının sürdüğü alanın ise bugün itibariyle 2 bin 800 hektara kadar düşürüldüğünü söyledi. En az bin 500 evin kül olduğu yangınlarda, binlerce kişi de yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Varonej kenti yakınlarında yarısı kül olan Maslovka kasabasındaki halka yetkililer gıda yardımında bulunurken, kasabayı günlerdir etkisi altına alan dumanın bugün dağılmaya başladığı kaydedildi. Rusya Acil Durumlar Bakanı Sergey Şaygu da ormanlık alanlarda piknik yapan vatandaşlardan özellikle yanıcı maddeler kullanmamalarını istedi. Başkent Moskova yakınlarındaki turbalık alanlardaki yangınlar da devam ederken, bu yangınlardan yükselen dumanlar başkent semalarını kapladı.

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