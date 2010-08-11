-RUSYA'DAKİ YANGINLARDA ÇERNOBİL KORKUSU MOSKOVA (A.A) - 11.08.2010 - Rusya'da yangınla mücadele ekipleri, 1986 yılında Çernobil faciasının meydana geldiği ülkenin batısındaki bölgeye yangınların sıçrayıp, tehlikeli radyoaktif maddeleri yeniden harekete geçirmesini önlemek için denetimlerini artırdı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Sözcüsü İrina Yegoruşkina yaptığı açıklamada, Rusya'nın Çernobil faciasından en fazla etkilenen bölgesi olan Biryansk'ta, bu hafta içinde 6 yangının meydana geldiğini ve yangınların çok hızlı bir şekilde söndürüldüğünü söyledi. Yegoruşkina, Moskova'dan bölgeye giden radyasyon uzmanlarının, Rusya'nın Ukrayna ve Belarus sınırında incelemelerde bulunduğunu belirterek, uzmanların bu bölgedeki radyasyon seviyesinde bir artış tespit etmediğini kaydetti. Çevre uzmanları, toprağa işleyen radyoaktif maddelerin yangınların devasa ormanlık alana sahip bölgeye sıçraması halinde, dumanlar aracılığıyla ülkenin başka bölgelerine sürüklenebileceği uyarısında bulunuyor. Biryansk bölgesindeki Ormanları Koruma Ajansı Başkan yardımcısı Vasiliy Tuzov yaptığı açıklamada, özellikle Çernobil faciasından etkilenen bölgedeki devriyelerin artırıldığını belirterek, "Tehlike var, ama durumu kontrol ediyoruz" dedi. Tuzov, Biryansk bölgesinin değişik yerlerinde toplam 3 bin 900 hektarlık alanda yangınların meydana geldiğini ancak bunların çoğunun söndürüldüğünü belirterek, "Yangınların radyoaktif tozlarla kirlenmemiş bölgelere radyoaktif tozları taşıyıp taşımadığı henüz bilinmiyor. Çalışanlarımızın bunu belirlemek için ölçümler yapması gerekiyor. Şu an tüm bildiğimiz yüksek radyasyon oranlarının olduğu bölgelerde bazı yangınların olduğu" ifadesini kullandı. Rus ekoloji uzmanlarından Aleksandır İsayev de yaptığı açıklamada, ormanlık bölgenin zemininde kalan radyoaktif elementlerin büyük tehlike oluşturabileceğini belirterek, "Bu radyoaktif elementlerin karıştığı bir duman bulutu çok geniş bir coğrafyaya yayılabilir" dedi. Özellikle başkent Moskova'nın çevresinde ve Rusya'nın batı bölümünde son haftalarda meydana gelen çok sayıda orman yangını ve bataklık yangını Moskova'nın bir hafta boyunca dumanlara teslim olmasına neden olmuştu. Moskova'da günde 360-380 olan ölüm ortalaması, kentteki hava kirliliğinin normal değerlerin 7 kat üstüne çıktığı günlerde 700'e yükselmiş ve kentteki morglarda yer sıkıntısı başlamıştı. Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin değişik bölgelerinde 90 bin hektardan fazla alanının yanmasına neden olan 600 yangının söndürülmesi için 37 yangın söndürme uçak ile helikopterinin yanı sıra, 165 bin kişinin çalıştığını kaydetti.