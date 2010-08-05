-RUSYA'DAKİ YANGINLAR CAN ALMAYI SÜRDÜYOR MOSKOVA (A.A) - 05.08.2010 - Rusya'nın batı bölgesinde aşırı sıcaklar yüzünden çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükselirken, Moskova yakınlarındaki orman ve bataklık yangınlarından kaynaklanan yoğun duman bulutları dün gece başkenti esir aldı. Yetkililer, ölü sayısının bugün itibariyle 50'ye yükseldiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını, çoğunluğu batı bölgesinde olmak üzere ülke genelinde hala söndürülemeyen 600 yangın olduğunu kaydettiler. Bu arada, dün öğleden sonra Moskova'yı teslim alan yoğun duman bulutu bu sabah dağılmaya başladı. Yetkililer sıcak havaların devam edeceğini belirterek, dumanların tekrar kenti sarabileceği uyarısında bulundu. -PUTİN'DEN CEVAP- Bu arada, Türkçe yayın yapan "Turkrus.com" adlı internet portalının haberine göre, evi yanan ve internet sitelerinde "top_lap" rumuzuyla yazılar yazan bir Rus vatandaşının öfkeli eleştirilerini Eko Moskova radyosu genel yayın yönetmeninden öğrenen Başbakan Vladimir Putin, yazılı bir açıklama yaptı. "Top_lap" rumuzuna sahip Rus vatandaşı, internet sitelerinde yer alan eleştirisinde, "Sovyet devrinden beri en basit yangın güvenliğini bile kimse önemsemiyor. Sorumlu yöneticilerdir. Paralarımız, vergilerimiz nereye harcanıyor? Yangın alarm zili bile yok. Sovyet devrinde çanlar vardı, çalınca alarma geçilirdi. Şimdi onları kaldırıp telefon bağladık dediler, ama çalışmıyor. Kimse işini yapmıyor" ifadelerini kullandı. Putin, öfkeli vatandaşa karşı verdiği yanıtta, "SSCB devrinde şu an yaşadığımız kadar büyük yangın atlatmadık. Ama yine de yazdıklarınızın çoğuyla hemfikirim. Eğer açık adresinizi verirseniz, size yangın alarm çanı yollatacağım" dedi.