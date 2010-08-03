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Dünya

RUSYA'DAKİ UÇAK KAZASI: 11 ÖLÜ MOSKOVA (A.A) 

03 Ağustos 2010 11:13

-RUSYA'DAKİ UÇAK KAZASI: 11 ÖLÜ MOSKOVA (A.A) - 03.08.2010 - Rusya'nın Sibirya bölgesinde iç hat seferini yaptığı sırada düşen Antonov 24 tipi yolcu uçağında ölenlerin sayısının 11'e yükseldiği bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı sözcüsü, Kuzey Kutbu yakınlarındaki Igarka kasabası yakınlarına düşen uçaktan 3 mürettebat ve 1 yolcunun kurtulduğunu belirtti. Kurtulanlardan birinin yoğun bakıma alındığını ifade eden sözcü, diğer üçünün yaralı ve şok halinde olduğunu kaydetti. Bakanlığın toplam 10 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu uçağın düşmesi ile ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamalarda önce uçaktaki 15 kişinin de öldüğü belirtilmiş, sonraki açıklamada ise ölü sayısı 7 olarak verilmişti.

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