Rusya'daki patlamada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

T24 - Rusya'nın güneyindeki Stavropol kentinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi.



Yetkililer, kentteki bir tiyatronun dışında bombanın patlaması sonucu 5 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını kaydetti.



Tiyatroda Çeçen dans gösterisinin başlamasından 15 dakika önce meydana gelen patlama ile ilgili olarak terör soruşturması açıldığı belirtildi. Ölenler arasında bulunan 3 kadının bir ağacın yanındaki bankta oturduğu kaydedildi. Görgü tanıkları, insanların gösteri için biraraya gelmesinden birkaç dakika sonra patlamanın olması durumunda ölü sayısının daha fazla olabileceğine dikkat çekti.



Stavropol, Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye 350 kilometre uzaklıkta bulunuyor.