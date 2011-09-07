-Rusya'daki kazada ölü sayısı yükseldi YAROSLAVL (A.A) - 07.09.2011 - Rusya'nın Yaroslavl kentinde buz hokeyi takımını taşıyan ve havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakılan yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçağın, Yaroslavl Lokomotif buz hokeyi takımının Belarus'un Dinamo takımıyla karşılaşmak üzere Minsk'e hareket etmek için havalandıktan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü belirtilerek, 43 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralı olarak kurtulan 2 kişinin de durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Açıklamada, Kıtalararası Buz Hokeyi Ligi'nin sezon açılış maçı için Minsk'e giden ''Yak-42'' tipi uçakta 45 kişinin bulunduğu, bunların 37'sinin yolcu, 8'inin de müretteattan olduğu belirtildi. Yaroslavl Havaalanı yakınındaki nehre düşen uçaktan Aleksandır Galimov ve mürettebattan bir kişinin ağır yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. Kentte bugün başlayan yarın da Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımıyla devam edecek olan Küresel Siyasi Forum nedeniyle yoğun güvenlik önlemi alınırken, yaşanan şok uçak kazası nedeniyle forum için gelen uçaklardan bazıları havaalanına inemedi. Uçağın düştüğü bölgede polis yoğun güvenlik önlemleri alırken, uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları da polis noktasında, ağlayarak, kurtarma çalışmaları hakkında bilgi almaya çalıştı. Görgü tanıkları, havalandıktan kısa bir süre sonra uçaktan iki patlama sesi geldiğini ve patlamaların ardından uçağın yanarak nehir kenarına düştüğünü kaydettiler. Yere çakılan uçak iki parçaya ayrılırken, uçağın yer üstünde kalan bölümünde hala alevlerin tüttüğü dikkat çekti. Olay yerine gelen dalgıçlar, nehirden cesetleri çıkarmaya çalışırken, ilerleyen saatler kurtarma ekiplerinin umutlarınının tamamen tükenmesine neden oldu. Rusya Başbakanı Vladimir Putin, uçak kazasının duyulmasının hemen ardından Ulaştırma Bakanına Yaroslavl kentinin 15 kilometre doğusundaki enkaz alanına gitmesi talimatı verirken, Medvedev'in de olay yerinde incelemede bulunması bekleniyor. Rusya Buz Hokeyi Ligi'nin en önemli takımlarından olan Yaroslavl Lokomotif takımı ligi geçen yıl 3. sırada tamamlamıştı. Yaroslavl Lokomotif takımının teknik direktörlüğünü mayıs ayından bu yana Detroit Red Wings'in eski koç yardımcılarından Kanadalı Brad McCrimmon yapıyordu. Yaroslavl Lokomotif takımının kadrosunda Avrupa'nın önemli buz hokeyi oyuncuları bulunuyordu.