Rusya'daki gaz patlamasında ölü sayısı 14'e yükseldi; 3 yaralı, 27 kayıp

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Magnitogorsk kentindeki bir apartmanda yaşanan gaz patlamasında ölü sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Ardından gelen yeni bir açıklamada ölü sayısının 14'e yükseldiği belirtildi. Öte yandan 3 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı, 27 kişinin de halen kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Magnitogorsk kentindeki bir apartmanda yaşanan gaz patlamasının ardından oluşan enkazdan 9. cesedin çıkarıldığını bildirdi. Sputnik'e konuşan Acil Durumlar Bakanlığı yetkilisi, enkazdan bir kadına ait olduğu tahmin edilen 9. cesedin çıkarıldığını doğruladı:

"Dokuzuncu cesedin çıkarıldığını teyit ediyoruz, bir kadın olduğunu tahmin ediyoruz."

"Göçük riski var"

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, göçük riski oluşması nedeniyle enkaz kaldırma çalışmalarına devam etmenin imâansız olduğunu söyledi.

Ziniçev, göçük riskinin ortadan kaldırılmasının ardından enkaz kaldırma ve arama çalışmalarına devam edileceğini kaydetti.

Putin özverili çalışmaları için kurtarma ekibine teşekkür etti

Kremlin basın dairesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Magnitogorsk’ta çalışan Acil Durumlar Bakanlığı ekibinin başındaki subaylara telefon ettiğini duyurdu. Putin, tüm arama-kurtarme ekibine trajedinin meydana geldiği yerde sürdürdükleri özverili çalışma için teşekkür etti.

11 aylık bebek canlı olarak kurtarıldı

Çelyabinsk Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre arama-kurtarma ekipleri, 11 aylık bir bebeği enkazdan canlı olarak çıkardı.

Rusya Sağlık Bakanlığı, cinsiyeti erkek olduğu belirlenen bebeğin durumunun son derece ağır olduğunu, doktorların bebeği yoğun bakım ünitesinde muayene ettiğini belirtti.

Öte yandan enkazdan canlı çıkarılan 11 aylık bebeğin yaşam destek üniteleriyle donatılmış özel bir uçakla Moskova'ya sevk edildiği bildirildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, ağır durumda olan bebeği taşıyan, yaşam destek üniteleriyle donatılmış ve çocuk yoğun bakım uzmanlarla cerrahların bulunduğu uçağın Şeremetyevo Havalimanı'na iniş yaptığını duyurdu.

Açıklamada, Magnitogorsk'tan Moskova'ya sevk edilen bebeğin uçuştan sonraki durumunun ağır olduğu, en kısa zamanda Leonid Roşal Acil Çocuk Cerrahi ve Travmatoloji Araştırma Enstitüsü'ne ulaştırılacağı kaydedildi.