Rusya'daki Coca Cola müdürü ölü bulundu

Rusya’nın St. Petersburg kentinde gazlı içecek üreten Coca Cola grubuna bağlı Coca Cola Helenic şirketinin Rus müdürü Dimitri Soşnev bugün (3 Aralık) ölü bulundu. Güvenlik güçleri Soşnev’in uyuşturucu ticareti yapan çete tarafından öldürüldüğü üzerinde duruyor. Olayla ilgili iki sanığın tutuklandığı da bildirildi.

Nerdun Hacıoğlu'nun Hürriyet'teki haberine göre, Soşnev iki gün önce kayıplara karışmıştı. Arama ve soruşturmayı yürüten polis müfettişleri bugün Soşnev'in cesedini bulduklarını açıkladı.

Soruşturmayı yürüten polisin basına yaptığı açıklamasına göre uyuşturucu bağımlısı olan Coca Cola Müdürü Soşnev, birkaç gün önce kendisine uyuşturucu temin eden Denis Çihatur ve Vyaçeslav Finogenov ile St. Petersburg şehrinin ıssız bir bölgesinde buluşmuş. Alıcıyla satıcılar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Coca Cola müdürü başına sıkılan kurşunla öldürülmüş.

Polis cesedin bulunmasından sonra iki sanığı da tutukladığını duyurdu.