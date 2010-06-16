Rusya'daki çatışmalarda 6 polis öldürüldü

T24 - Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesinde meydana gelen çatışmalarda 6'sı polis 14 kişinin öldüğü bildirildi.





Dağıstan Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'deki polis sözcüsü Vyaçaslev Hasanov, bugün Dağıstan'ın Kostek köyü yakınlarında meydana gelen çatışmada 3 polisin öldüğünü, 3 polisin de yaralandığını söyledi.





Hasanov, polisin köydeki bir binada saklandığı tespit edilen teröristlere yönelik operasyonunda çıkan çatışma sonucu 5 militanın öldürüldüğünü belirterek, teröristlerin saklandığı binada çok sayıda patlayıcı ve silahın da ele geçirildiğini kaydetti.





Polis sözcüsü, Dağıstan'da meydana gelen başka bir olayda da polisin "teslim olun" çağrısına ateşle karşılık veren silahlı 4 kişinin öldürüldüğünü belirtti.





Rus haber ajansları, Dağıstan'da ve Kabardin-Balkarya Cumhuriyeti sınırları yakınında meydana gelen iki ayrı saldırıda da 2 polisin hayatını kaybettiğini duyurdular.

