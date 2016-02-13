Rusya'da yüzlerce anlaşma onay sırasında bekliyor

Rusya, uçağının düşürülmesinden sonra 1 Ocak tarihinde Türkiye’ye yönelik yaptırımları yürürlüğe soktu. Rusya Ekonomi Kalkınma Bakanlığı, Türk firmalarla yapılmak istenen yüzlerce yeni anlaşmanın onay için sıraya konduğunu duyurdu.

Hürriyet’ten Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre, açıklamayı Rusya Ekonomi Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Lihaçev yaptı. Türkiye’ye yönelik yürürlüğe giren yaptırımlara rağmen bir çok Rus kamu ve özel kuruluşun muadil ürün ve hizmet bulmakta zorlandıkları için yine Türk firmalarıyla çok sayıda anlaşma yapmak istediklerini söyledi.

Rusya hükümetinde yaptırımları denetlemekle görevli hususi komisyonun önüne onay veya ret cevabı alınması için yüzlerce yeni anlaşmanın konduğunu belirten Bakan yardımcısı Lihaçev, “1 Ocak'tan sonra alınan yaptırım kararlarının ardından Türk şirketleriyle iş yapmak için yüzlerce izin talebi geldi. İrili ufaklı şirketler Türklerle iş yapmak için izin istiyor. Hükümet komisyonu tüm bu başvuruları değerlendirecek. Alınacak kararları hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.