Rusya'da Youtube'u yasakladı

T24- Rusya'nın uzakdoğu bölgesindeki bir yerel mahkeme, bölgedeki internet sağlayıcı şirketine, aralarında "Youtube"un da bulunduğu 5 internet sitesinin "aşırıcı" yayınları yaydığı gerekçesiyle engellenmesi talimatı verdi.





Rus hükümetinin resmi gazetesi sayılan Rossiyskaya Gazeta'da yayımlanan haberde, Rusya'nın uzakdoğusunda bulunan Komsomolsk-on-Amur bölgesindeki mahkemenin, söz konusu sitelerde aşırı milliyetçilerin sloganı olan "Rusya Ruslarındır" başlıklı görüntülerin yanı sıra Hitler'e ait yazılara rastladığı kaydedildi.



Yerel internet şirketi RA RTS de yaptığı açıklamada, mahkemenin 16 Temmuz'da aldığı kararı temyize götürdüklerini belirtti.



Rusya'da aşırıcılıkla mücadele kanunları sivil toplum örgütleri tarafından ifade özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle zaman zaman eleştiriliyor.