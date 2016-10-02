Rusya'da yolcu uçağını düşüren füze şeklinde çocuk yatağı!

Rusya'da 2014'te Ukrayna üzerinde bir yolcu uçağını düşüren Buk füzesi şeklindeki çocuk yatağı, sosyal medyada tartışma yarattı.

Ünlü Rus gazeteci Oleg Kaşin, Twitter mesajında "Bu bir tür şaka mı?" diye sorarken, birçok kişi mobilya firmasının satışlarını artırmak için bunu yaptığını savundu.

Üretici firmanın müdürü şimdiye dek "10 kadar" yatak sattıklarını, ancak tasarımda "olağandışı bir bir şey olmadığını" söyledi.

Füzeyle Düşen Malezya uçağında 298 kişi ölmüştü.

Uluslararası Araştırma Komisyonu, Temmuz 2014'te Hollanda'dan kalktıktan sonra Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya Hava Yolları uçağını vuran Rus yapımı BUK füzesinin, Rusya'dan getirilen bir füze rampasından fırlatıldığını tespit etmişti.

Komisyona göre füze Rus yanlısı isyancıların elinde bulunan Pervomajsk köyündeki fırlatma rampasından atıldı. Rampa uçağın düşmesinden sonra Rusya'ya geri götürüldü.

Rusya, komisyonun raporunu kabul etmedi.

Buk yatakları, St Petersburg kentinde CARoBUS adlı bir aile şirketi tarafından üretiliyor.

Firmanın tank ve uçak şeklinde de bebek ve çocuk yatakları bulunuyor.

Normalde şirket, otomobil, gemi ve uçak şeklinde beşikler üretiyor.

CARoBUS'ın yöneticisi Anton Koppel, Fontanka adlı yerel internet sitesine "Bunda olağanüstü bir şey yok. Bazıları doktor, bazıları fırıncı, bazıları da asker olmak isteyerek büyür" dedi.