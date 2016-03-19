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Dünya

Rusya'da yolcu uçağı düştü; 62 ölü!

55 Rus vatandaşının olduğu uçakta 4 de çocuk bulunuyordu

19 Mart 2016 09:50

Rusya'da Dubai merkezli havayolu şirketine FlyDubai'ye ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Rusya'nın Rostov-on-don havalimanına iniş yaptığı esnada düştü. Kazada 62 kişi hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Dubai’den yerel saatle 22.53’te 61 yolcu ve mürettebatı ile Rusya’da Rostov-on-don’a gitmek üzere kalkan FlyDubai Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi uçak, yerel saatle 03.15’te iniş için alçalmaya başladı.

Görüş şartlarının düşmesi üzerine pilotlar ilk yaklaşmalarında pas geçerek tekrar yükseldi.İkinci denemeleri sırasında uçak saat 03.50’da düştü. Bölgeye hemen havalimanı itfaiyesi ve ambulanslar sevk edilirken kazadan kurtulan olmadığı açıklandı.

Alınan bilgiye göre uçakta 55 Rus vatandaşının olduğu, yolcular arasında 4 de çocuk bulunduğu bildirildi.

Havayolu kazayı doğrulayarak “Havayolumuza ait FZ981 sefer sayılı Dubai-Rostov-on-don seferini yapan uçağımız iniş sırasında düşmüştür. Kazayla ilgili olarak Rus havacılık otoritesi soruşturma başlatmıştır. Daha fazla bilgi aldıkça siz yolcularımızla paylaşacağız dedi.

 

THY uçağı geri döndü

Kazanın ardından havalimanı uçuşa kapatıldı. Rostov’a sefer yapan Türk Hava Yolları’nın TK293 sefer sayılı yolcu uçağı, meydanın kapanması nedeniyle İstanbul’a geri döndü. Seferin ilerleyen saatlerde Rostov Havalimanı’nın açılmasının ardından yapılacağı öğrenildi.

Düşük maliyetli operasyon yapan ve filosun tamamen Boeing 737-800 tipi uçaklardan oluşan FlyDubai, aralarında Türkiye’de İstanbul Sabiha Gökçen’in de olduğu 43 ülkede 94 noktaya sefer yapıyor. Filosunda 50 adet Boeing 737-800 tipi uçak bulunan FlyDubai’nin ayrıca 80 adetlik uçak siparişi de bulunuyor.

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