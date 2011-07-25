-RUSYA'DA YİNE HELİKOPTER KAZASI MOSKOVA (A.A) - 25.07.2011 - Rusya'nın uzak doğusundaki Çukotka bölgesinde bir helikopterin düştüğü ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Çukotka bölgesinde seyir halinde bulunan helikopterin motorunda meydana gelen arıza yüzünden pilotun kontrolü kaybettiği belirtilerek, yere çakılarak alev alan helikopterde 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Acil Durumlar Bakanlığı Çukotka Bölge Yönetimi Başkanı Aleksiy Golaatiy de yaptığı açıklamada, "Düşen helikopterde 5 kişi bulunuyordu. Yaralı olarak kurtulan 2 kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı" dedi. Rusya'da eski uçak ve helikopterler yüzünden sık sık ölümlü kazalar meydana gelirken, bu ay başında 1955 yapımı bir yolcu gemisinin batması sonucu 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Rusya'da son haftalarda meydana gelen benzer uçak ve helikopter kazalarında yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetti.