Rusya'da yine helikopter düştü

Rusya'ya bağlı Buryatiya Cumhuriyeti’nin başkenti Ulan-Ude’de özel bir helikopter düştü. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti.

Ulan-Ude'de Yukarı Berezovka bölgesinde AgustaWestland AQ119 Koala tipi özel bir helikopter düştü. Olay sonucunda helikopterde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, helikopterin düşmesi sonucu çıkan yangını kontrol altına aldı.

Olayın nedenleri ile ilgili soruşturma başlatılırken, Rus basınında helikopterin düşüş nedeninin kötü hava koşulları olduğu bilgisi aktarıldı.

Doğu-Sibirya Ulaşım Savcılığı’ndan yapılan açıklamada da helikopterin Berezovka’dan-Sosnovoozersk (Yeravninskiy’deki) bölgesine uçtuğu, kötü hava koşulları nedeniyle istenilen bölgeye ulaşamadığı, geri dönmeye ve iniş yapmaya çalışırken düştüğü belirtildi.