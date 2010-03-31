Rusya'da yine bombalar patladı: 9 ölü

Rusya'nın Kuzey Kafkaslar'daki Dağıstan bölgesinde gerçekleşen iki ayrı bombalı patlamada dokuz kişinin öldüğü bildirildi.



AFP haber ajansına konuşan bir emniyet yetkilisi, Dağıstan'ın Çeçenistan sınırındaki Kızlar kasabasındaki patlamalarda ölenlerin çoğunun polis olduğunu söyledi.



Interfax haber ajansı ise ölenler arasında Emniyet Müdürü Vitaly Vedernikov'un da olduğunu bildirdi.



Bölge polisinden bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, ilk patlamadan sonra bir intihar bombacısının ikinci bombayı patlattığını söyledi.



Patlamalar, iki kadın intihar bombacısı tarafından düzenlenen ve 39 kişinin hayatına mal olan Moskova metrosu saldırılarından iki gün sonra gerçekleşti. Moskova'daki çifte saldırıları henüz kimse üstlenmezken, uzmanlar ve Rus yetkililer eylemlerin ayrılıkçı Kuzey Kafkas örgütlerin işi olabileceğini söylemişti.





