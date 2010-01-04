Rusya'da 'yılın golü' Gökdeniz'den

T24 - Rusya Birinci Ligi'nde 2009'un en çok göze çarpan spor olayları değerlendirildi. "Yılın golü", Rubin Kazan'da forma giyen Gökdeniz Karadeniz'in Barcelona'ya attığı gol seçildi.



2008 yılında tarihinde ilk kez lig şampiyonu olan ve 2009'da Şampiyonlar Ligi (F) Grubu'nda mücadele eden Rubin Kazan, sürekli yukarı çektiği form grafiğiyle dikkatleri üzerine çekti. Kazan ekibinin formasını giyen Türk futbolcu Gökdeniz Karadeniz ise Rus futbolseverlerin gönlüne taht kurdu.



Sergilediği güzel futbol alkış alan milli futbolcunun, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Nou Camp'ta Barcelona'ya attığı gol, Rusya'da 'Yılın Golü' seçildi. Otoriteler, bu golün sadece kritik olduğu için değil tam bir takım oyunu olduğu için yılın golü seçildiğini belirttiler. Golde Gökdeniz Karadeniz'in büyük payı olduğu ve defanstan hızlı bir şekilde sıyrılarak güzel bir gol kaydettiği vurgulandı.

