Rusya'da yazıcı ile taşa baskı yapılacak

Rusya'da bir firmanın taş levhalar üzerine bile yüksek kalitede dijital baskı yapabilecek nanomürekkepli yazıcı geliştirdiği bildirildi.



Toplam bütçesi 1,114 milyar ruble (yaklaşık 55 milyon TL) olan proje çerçevesinde Novosibirsk'in "San" firması tarafından geliştirilen yeni teknoloji, aynı tür boya ile aynı yazıcıda ahşap, çini ve cam gibi farklı materyallere baskı yapma olanağı sunuyor. Ultraviyole (UV) ışınların da kullanıldığı teknoloji, yüzey üzerine 5 milimetre yüksekliğinde kabartma resimlerin de basılmasına olanak sağlıyor.



Bu yeni teknolojiyle değişik yüzeylere uygulanan nanomürekkep, yazıcı üzerindeki diyotlar vasıtasıyla UV ışınına maruz bırakılarak katılaştırılıyor.



Ria Novosti ajansına ürüne ilişkin bilgi veren "San" firmasının genel müdürü Natalya Stasyuk, 20-70 nanometre boyutundaki mürekkep tanelerinin istenilen yüzeye tutunabilme özelliğine sahip olduğunu, ürettikleri yeni teknolojiyi kullanan yazıcıların 5 metre genişliğinde ve 20 santimetre kalınlığındaki taş levhalara bile dijital baskı yapabildiğini, bu yeni teknolojinin dünyada emsali olmadığını anlattı.



Kendisini 2,5 yılda amorti edecek projenin 2010 sonuna kadar deneme çalışmalarını tamamlaması ve 2011 yılından itibaren seri üretime geçilmesi bekleniyor.



Projenin 2015 yılı için öngördüğü gelir ise 5,7 milyar ruble olarak hesaplanıyor.