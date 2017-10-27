T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya’da yasa dışı göçmen azaldı

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 27 Ekim, (DHA)- Rusya İçişleri Bakanlığı Göç Baş İdaresi Başkan Yardımcısı Andrey Krayuşkin, Rusya’da yasadışı göçmen sayısının 2,3 milyon kişiye gerilediğini belirtti

27 Ekim 2017 12:50

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 27 Ekim, (DHA)- Rusya İçişleri Bakanlığı Göç Baş İdaresi Başkan Yardımcısı Andrey Krayuşkin, Rusya’da yasadışı göçmen sayısının 2,3 milyon kişiye gerilediğini belirtti.

Rus haber ajansı RİA Novosti’de yer alan haberde Krayuşkin, ”Şu an itibariyle Rusya’da göç durumu şöyle. Rusya’ya gelen yabancı sayısı azalırken Rusya’dan çıkan yabancı sayısı da düşüyor. Bu yılın Ocak-Eylül aylarında Rusya’ya 14 milyon yabancı giriş yaptı, bu da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 daha düşük, Rusya’dan çıkan yabancıların sayısı ise önceki seneye göre yüzde 7 düşerek 11,7 milyon kişiye geriledi” dedi.

Krayuşkin, şöyle devam etti:

”Şu an Rusya’ya giren yabancıların arasında en çok BDT ülkeleri vatandaşları bulunuyor. Bu kişilerin payına ülkemizde giren yabancıların %67’si düşüyor. AB’den gelen yabancılar bu rakamın yüzde 10,9’unu, Çin’den gelenler %8,5’ini oluşturuyorlar. Aynı zamanda göçmen sayısının azalmasına karşın Rusya’da şu an yaklaşık 10 milyon yabancı bulunuyor.”

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend Kaçmaz MoskovaEkim DHA RusyaBakanlığı Göç BaşBaşkan Yardımcısı Andrey Krayuşkin RusyadaRusRİA NovostideKrayuşkinRusyadaRusyayaRusyadanBuOcakEylülBDTABdenAynı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24