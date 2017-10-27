Rusya’da yasa dışı göçmen azaldı

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 27 Ekim, (DHA)- Rusya İçişleri Bakanlığı Göç Baş İdaresi Başkan Yardımcısı Andrey Krayuşkin, Rusya’da yasadışı göçmen sayısının 2,3 milyon kişiye gerilediğini belirtti.

Rus haber ajansı RİA Novosti’de yer alan haberde Krayuşkin, ”Şu an itibariyle Rusya’da göç durumu şöyle. Rusya’ya gelen yabancı sayısı azalırken Rusya’dan çıkan yabancı sayısı da düşüyor. Bu yılın Ocak-Eylül aylarında Rusya’ya 14 milyon yabancı giriş yaptı, bu da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 daha düşük, Rusya’dan çıkan yabancıların sayısı ise önceki seneye göre yüzde 7 düşerek 11,7 milyon kişiye geriledi” dedi.

Krayuşkin, şöyle devam etti:

”Şu an Rusya’ya giren yabancıların arasında en çok BDT ülkeleri vatandaşları bulunuyor. Bu kişilerin payına ülkemizde giren yabancıların %67’si düşüyor. AB’den gelen yabancılar bu rakamın yüzde 10,9’unu, Çin’den gelenler %8,5’ini oluşturuyorlar. Aynı zamanda göçmen sayısının azalmasına karşın Rusya’da şu an yaklaşık 10 milyon yabancı bulunuyor.”