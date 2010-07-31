-RUSYA'DA YANGINLAR İÇİN ORDU DEVREDE MOSKOVA (A.A) - 31.07.2010 - Rusya'da en az 28 kişinin ölmesine yol açan ve onlarca kasaba ile köyü tehdit eden yangınların söndürülmesi için askerlerin yangın bölgesine gönderildiği bildirildi. Yetkililer, yoğun duman ve kül yüzünden Rusya'nın batı bölgesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarının güçlükle ilerlediğini belirtirken, yangınların tehdit ettiği kasaba ve köylerde yaşayan binlerce kişinin tahliye edildiğini kaydettiler. Moskova'nın güneyindeki Maslovka köyündeki 300 evin yarısı kül haline gelirken, yangınlardan şaşkın hale gelen köylüler küller içinde eşyalarını ve genellikle patates ve havuçtan oluşan yiyeceklerini kurtarmaya çalışıyor. Son 130 yılın en sıcak yaz ayından dolayı bir çok bölgede yangın ortaya çıkarken, Rusya'nın özellikle batısındaki 14 bölgede 87 bin hektarlık ormanlık ve bataklık alanda yangın çıktığı belirtiliyor. Rusya Başbakanı Vladimir Putin de acil servis yetkilileriyle yaptığı video-konferans görüşmesinde, "Yangın ve rüzgarın olmadığı gün yok. O yüzden hiçbir günü bir şey yapmadan boş oturarak geçiremeyiz" dedi. Yangınlarda bin 200 evin kül olduğunu ve zarar gören her ev için 150 bin TL verileceğini söyleyen Putin, tüm bu evlerin en kısa sürede mutlaka yeniden inşa edileceğini söyledi.