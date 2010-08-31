-RUSYA'DA UCUZ YABANCI OTO DÖNEMİ SONA ERİYOR MOSKOVA (A.A) - 31.08.2010 - Rusya'nın, uluslararası otomobil şirketlerinin ülkedeki yatırımlarını artırmasını teşvik etmek için yurtdışından ithal edilen otomobiller üzerindeki vergileri kademeli olarak yükselteceği bildirildi. Rus haber ajansı RİA Novosti, Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in yaptığı açıklamada, "Birkaç yıl içinde gümrük tarifelerini kademeli olarak yükseltmeye başlayacağız. Sonuçta Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi değiliz. Dolayısıyla DTÖ'nün getirdiği şartları uygulamak zorunda değiliz" ifadesini kullandığını duyurdu. Gümrük tarifelerini kademeli olarak yükselteceklerini ancak yabancı otomobil firmalarının Rusya'da üretim yapabileceklerini ifade eden Putin, "Biz yabancı otomobil üreticisi firmaların Rusya'daki işlerinin altını dinamitlemek istemiyoruz. Bize gelin ve üretiminizi burada yapın" diye konuştu. Putin, küresel ekonomik krizden en fazla olumsuz etkilenen otomobil sektörünün, yaralarını sarmaya başladığını kaydederek, "Şimdi vergilere dokunmayacağız. Ancak zaman içerisinde ithalat vergilerini artıracağız. Önce ikinci el, sonra da yeni otomobiller için vergileri artırma yoluna gideceğiz. DTÖ üyesi olmadığımıza göre, bunu yapma hakkına sahibiz" dedi. Önce yan sanayi ürünleri, ardından da otomobillerdeki vergilerin artacağını kaydeden Putin, vergileri artırmaktaki amacın yerli üretimi teşvik ve yüksek teknolojinin üretim için ülkeye girmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Vedomosti’ye konuşan bazı hükümet yetkililer ise, 2020’ye kadar belirlenen resmi stratejide, 2016’dan önce otomobil ithalatında gümrük vergilerinin mevcut düzeyde tutulmasının öngörüldüğünü, Putin’in açıklamalarının kendilerini de şaşırttığını belirttiler. Rusya’da şu an Renault, Nissan, Toyota, GM, Ford, Volkswagen, Peugeot ve Citroen markalarının montaj fabrikaları bulunuyor. Yabancı sermayeli fabrikalarda yılın ilk yarısında 157 bin araç üretildi. Yıl sonuna dek Hyundai, Kia ve Mitsubishi de üretime geçecek. Rusya, ithalat vergilerini 2009 başında yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarmıştı.