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Dünya

Rusya'da uçak kazası: 50 ölü

Rusya'da Boeing tipi yolcu uçağı inişe geçtiği sırada düştü, kurtulan olmadı

17 Kasım 2013 21:44

 

Moskova'dan kalkan uçağın Kazan'da iniş sırasında düştüğü ve mürettabatla birlikte 50 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazada ölen 50 kişinin arasında, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnehanov'un oğlu İrek Minnehanov ve Rus istihbarat servisi FSB'nin Tataristan sorumlusu Aleksander Antonov'un da bulunduğu bildirildi. 
 

Devlet Başkanının oğlu ve istihbaratçı da öldü

 
Rus makamları, düşen uçakta bulunan yolcuların isim listesini yayınladı.  Listede Tataristan Devlet Başkanı Rüstem Minnehanov'un oğlu İrek Minnehanov'un da ismi yer aldı. Konuyla ilgili medya mensuplarına açıklama yapan Tataristan Başbakan Yardımcısı Yuriy Kamaltınov, İrek Minnehanov'da uçakta bulunduğunu doğruladı.  Ayrıca kazada ölenler arasında Rus istihbarat servisi FSB'nin Tataristan sorumlusu Aleksander Antonov'un da olduğu belirtildi. 
 

Havalimanı kapatıldı

 
Kazadan sonra Kazan Uluslararası Havalimanı yarın yerel saatle 12.00'ye kadar uçuşlara kapatıldı.  Moskova'nın Domodedovo Havaalanı'ndan kalkan uçağın pilotaj hatası nedeniyle düştüğü ihtimali üzerinde durulurken, resmi açıklamının incelemelerden sonra yapılacağı kaydedildi. 
Kazan'da Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kaza araştırma komisyon oluştururken, havalimanına giden Tataristan İçişleri Bakanı Artyom Hohorin liderliğindeki teknik heyet incelemelere başladı. 
Tataristan Havayollarına ait U-363 nolu Moskova-Kazan seferini yapan Boeing-737 tipi uçak, Kazan Havalimanı'na iniş yaptığı sırada ani irtifa kaybetmesi sonucu yere çarparak alev almıştı. 

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