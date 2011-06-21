Rusya'da uçak kazası: 44 ölü, 8 ağır yaralı

T24 - Ülkenin kuzeyindeki Petrozavodsk'da meydana gelen kazada en az 40 kişi hayatını kaybetti.



Rusya'nın kuzeyindeki Petrozavodsk kentinde bir uçak kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre, yolcu uçağında bulunan 52 kişiden en az 44'ü hayatını kaybetti. Yaralanan 8 yolcunun durumunun ağır olduğu keydedildi.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova'dan hareket eden uçağın Petrozavodsk havaalanına 15 kilometre uzaklıkta bir otobana düşerek parçalandığı ve alev aldığı kaydedildi.



Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre uçakta bulunan 9'u mürettebat 52 kişiden 44'ü olayda hayatını kaybetti.



Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 8 kişinin durumununsa ciddiyetini koruduğu öğrenildi.





