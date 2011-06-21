T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'da uçak kazası: 44 ölü, 8 ağır yaralı

Ülkenin kuzeyindeki Petrozavodsk'da meydana gelen kazada en az 44 kişi hayatını kaybetti.

21 Haziran 2011 03:00

T24 - Ülkenin kuzeyindeki Petrozavodsk'da meydana gelen kazada en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın kuzeyindeki Petrozavodsk kentinde bir uçak kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre, yolcu uçağında bulunan 52 kişiden en az 44'ü hayatını kaybetti. Yaralanan 8 yolcunun durumunun ağır olduğu keydedildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova'dan hareket eden uçağın Petrozavodsk havaalanına 15 kilometre uzaklıkta bir otobana düşerek parçalandığı ve alev aldığı kaydedildi.

Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre uçakta bulunan 9'u mürettebat 52 kişiden 44'ü olayda hayatını kaybetti.

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 8 kişinin durumununsa ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24