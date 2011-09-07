Rusya'da uçak düştü: En az 44 ölü

T24

Putin, Ulaştırma Bakanını Yaroslavl kentine gönderdi



Hokey dünyası yasta



Interfax haber ajansı, yanan uçaktaki 37 yolcu ve 8 mürettebattan sadece bir kişinin kurtulduğunu bildirdi. Ajans hayatta kalan kişinin ise ağır yaralı olduğunu aktardı.Havacılık yetkilileri Moskova'nın 300 kilometre kuzeydoğusunda bulunanYaroslavl Havaalanı'nda, kalkış sırasında düşen Yak-42 tipi uçağın Yak-Service Havayolu şirketine ait olduğunu açıkladı.Düşen uçakta Belarus'un Dinamo takımıyla oynamak için Minsk'e giden Lokomotiv Yaroslavl buz hokeyi takımının bulunduğu ifade edildi. Associated Press haber ajansı kaza sırasında havanın güneşli ve açık olduğunu bildirdi.Ulaştırma Bakanı Igor Levitin ve Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev’in üst düzey yardımcılarından Vladislav Surkov’un kazanın olduğu yere gitti.Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Ulaştırma Bakanı İgor Levitin’i, Yaroslavl Lokomotif Buz Hokeyi takımını taşıyan uçağın düştüğü Yaroslavl kentine gönderdi.Acil Durumlar Bakanlığı, uçağın kalktıktan kısa bir süre sonra alev saçarak düştüğünü, ilk belirlemelere göre 36 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını belirtti.Yaroslavl Lokomotif Buz Hokeyi takımı, Belarus’un Dinamo takımıyla oynamak için Minsk’e gidiyordu.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de yarın Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile birlikte Küresel Siyasi Forum’a katılmak için aynı havaalanınagelmesi bekleniyor.Lokomotiv Yaroslavl takımının oyuncularının hayatını kaybettiği kaza hokey dünyasını da yasa boğdu.Twitter'da takımın üyelerinin ailelerine ve taraftarlarına birçok başsağlığı mesajı gönderildi.Rusya'nın en güçlü buz hokeyi takımlarından biri olan Lokomotiv Yaroslav, üç lig şampiyonluğuna sahip.Çoğunluğunu Rus oyuncuların oluşturduğu takımın 2011-2012 yılı kadrosunda Çek, Slovak ve İsveçli sporcular da bulunuyor. Takımı Kanadalı antrenör Brad McCrimmon çalıştırıyor.