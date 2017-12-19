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Dünya

Rusya’da uçağın düşme anları böyle görüntülendi

Moskova, 19 Aralık, (DHA)- Kuzey Rusya’da 11 yolcu iki mürettebatı taşıyan Antonov TBC-2MC tipi küçük yolcu uçağı kalkış sırasında düştü

19 Aralık 2017 21:05

Moskova, 19 Aralık, (DHA)- Kuzey Rusya’da 11 yolcu iki mürettebatı taşıyan Antonov TBC-2MC tipi küçük yolcu uçağı kalkış sırasında düştü. Kazada biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Uçak pilotu kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın kontrolünü kaybetti ve karla kaplı zemine çarptı. 11 yolcu ve 2 mürettebat dahil olmak üzere toplam 13 kişiyi taşıyan uçağın motorundaki bir soğutma hatasından dolayı düştüğü sanılıyor. Uçağın enkazında yolcu kabininde ve kanatlarda büyük hasar meydana geldiği görülüyor. Uçağın düşüş anları amatör bir kamera tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

  • Uçağın düşüş anları

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