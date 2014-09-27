Rusya'da Twitter, Facebook ve Gmail yasaklanıyor mu?

Rusya’da kabul edilen internet yasası, ülkede sansür endişesi doğurdu. Üst düzey bir Rus yetkili, sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter’ın yanı sıra Gmail’in de yasaklanabileceğini açıkladı.

Telegraph’ın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayladığı yeni yasa çerçevesinde üç şirkete Ocak’a kadar Rusya’nın iletişim izleme kurumlarına kaydolmaları için süre verildi.

Izvestia’ya verdiği röportajda konuya açıklık getiren Roskomnadzor’un BaşkanYardımcısı Maxim Ksenov, “Bu üç şirket, veri merkezlerini internet yasaları çerçevesinde Rusya’ya taşıyıp taşımayacakları konusunda karar vermek zorunda. Bunu yapmaya hazırlanıyorlar ve hukukun gerekliliklerini yerine getirmek istiyorlar” dedi.

Google ve Twitter konu hakkında yorum yapmayı reddederken, Facebook olayla ilgili görüş isteklerine cevap vermedi.