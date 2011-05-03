-RUSYA'DA TÜRK İŞÇİLERİ GREVDE MOSKOVA (A.A) - 03.05.2011 - Rusya'nın Vladivostok bölgesinde çalışan 250 Türk işçisi maaşlarını alamadığı gerekçesiyle greve başladı. Rus ''PrimaMedia'' ajansı, Vladivostok bölesindeki Russki adasında Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği'ne (APEC) ait inşaatta çalışan 250 Türk işçisinin maaşlarını alamadığı grev yaptıkları kaydedildi. ''Regiontehstroy'' şirketi tarafından APEC'e ait Dalnevostoçni Federal Üniversitesi inşaatı için Türkiye'den getirilen işçiler maaşları ödeninceye dek grevi sürdüreceklerini belirttiler. İşçiler, aylık 4 bin dolar maaş vaadiyle Türkiye'den getirildiklerini, ancak geldiklerine maaşlarının vaat edilenin yarısından daha düşük olduğunu kaydeden işçiler, ''Bizi getiren şirket şimdi bize sadece 300 dolar ödeme yapmayı ve uçak bileti vermeyi, karşılığında da maaşımızın tamamını aldığımıza dair bir belgeyi imzalamamızı istiyorlar. Bunu yapmadığımız için de pasaportlarımızı iade etmiyorlar'' dedi. Sahipleri Türk olan taşeron firma Regiontehstroy şirketi işçilere maaşlarının işverenin kendilerine ödeme yapmamasından dolayı verilmediğini savunurken, işveren ''Krokus International'' firması Basın Sözcüsü Ekaterina Çernanko, taşeron firmaya maaşları ödemesi için gerekli ödemenin zamanında yapıldığını söyledi. Çernenko, işçilerin artık yemek fişlerinin de verilmediğini ve aç kaldıkları yolundaki iddiasıyla ilgili olarak da, ''Kimsenin yemek yiyemediği iddiası doğru değil. Yemek fişi alanların ve yemek yiyenlerin sayısı kaydediliyor. Tüm bu işçiler listede bulunuyor. Bu olayla ilgili incelemeler sürüyor. Bir hafta içinde her şeyi tespit edeceğiz'' dedi. Primorski bölgesi Genel Savcı Yardımcısı Elena Telegine de Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları araştırmak için olay yerine savcılık, iç istihbarattan sorumlu olan Federal Güvenlik Servisi (FSB), Federal Göçmen Servisi (FMS) ve İş Müfettişliği temsilcilerinin incelemelerde bulunmak için gittiğini söyledi. Russki Adası'nda toplam kaç Türk vatandaşının çalıştığı konusunda bilgi vermeyen Telegine, adadaki üniversite ve konferans salonu inşaatında toplam 10 bin işçinin çalıştığını kaydetti. Türk işçilerden Emin Sağkanat da böbrek rahatsızlığından dolayı 4 günden beri hastanede yattığını belirterek, durumlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Abdulllah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na sürekli mesaj gönderdiklerini belirtti.