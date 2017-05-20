Rusya'da Türk imajı düzeliyor mu? Uçak krizi Rusların Türkiye'ye yaklaşımını ne kadar bozdu? Bu akşam Tele1'de tartışılacak

Soğuk Savaş sonrası yaşanan yumuşama döneminde Türkiye ile Rusya arasında ticaret ve turizm gelişti. Dostluklar, hatta aşklar ve evlilikler yardımıyla yeni bir aşamaya gelindi.

Bir gün korkunç bir şey oldu ve bütün bunların içinde yer aldığı film karesi dondu: 24 Kasım 2015’te Türkiye bir Rus uçağını düşürdü. Bir anda dostluk bitti, ticaret bitti, turizm bitti.

Birkaç hafta içinde Türkiye, Rusya yurttaşları için bir numaralı “düşman ülke” oldu.

2016 yaz aylarından bu yana yaşanan “barışma süreci”ne bağlı olarak ilişkiler düzeltilmeye, Rusya’daki Türkiye imajı iyileşmeye başladı. Ama oldukça yavaş bir şekilde. Rusya’da geçenlerde düzenlenen anket bu gerçekleri ortaya koyuyor.

Bu konu, Tele1 kanalında bugün saat 21.00’de yayınlanacak olan Hakan Aksay ile Dünyanın Öteki Yüzü programının ana bölümlerinden birini oluşturacak.

Ayrıca Rusya Federasyonu’nun İstanbul eski Başkansolosu Aleksey Yerhov’un yeni Türkiye Büyükelçisi olarak atanma kararıyla ilgili son gelişmeler, İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, ABD’deki “Rusya-üst akıl” tartışmaları ve başka konular ile basın özetleri ve haberler, Dünyanın Öteki Yüzü programının gündeminde olacak.

Programa Rusya’dan Paris Diplomatik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi temsilcisi ve Pravda.Ru sitesi yazarı Aydın Mehtiyev, Ortadoğu uzmanı ve Şalom Gazetesi yazarı Karel Valansi ve İran’dan gazeteci Gonca Tokyol canlı yayında konuk olarak katılacak.

Bugün 17. bölümü yayınlanacak olan Hakan Aksay'la Dünyanın Öteki Yüzü, Rusya ve eski Sovyet coğrafyası ile Ortadoğu’daki gelişmeleri başa alan bir dış politika programı. Programın ana konuları arasında şu konular sıralanıyor:

- Rusya-Türkiye ilişkileri nereye gidiyor?

- Putin Suriye'de neyi hedefliyor?

- Trump döneminde ABD'nin Rusya ve Ortadoğu politikaları nasıl şekillenecek?

- Rus uzmanlar ve Rusya medyası gelişmeleri nasıl yorumluyor?

- Kafkasya ve Orta Asya'da neler oluyor?

- Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olabilir mi?

- Rusya ve öteki eski Sovyet ülkeleriyle ticaretten enerjiye, inşaattan turizme kadar işbirliğimiz hangi aşamada?

Programın daha önce yayımlanmış bölümlerini şu adresten izlemek mümkün:

http://tele1.com.tr/category/dunyanin-oteki-yuzu/

Nasıl izlenebilir?

Yeni TV kanalı Tele1 internette www.tele1.com.tr üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca uydu üzerinden veya D-Smart'tan da (273. kanal) izlenebilir. Digitürk'te şimdilik sadece "uydu paketi olanlar" Tele 1'i Digiturk Uydu Paketi 230. kanaldan izleme şansına sahip.

Tele 1'in (@tele1comtr) uydu adresi ise şöyle:

Türksat 4-A Uydusu Frekanslar: 11 824, Sembol Rate; 8000, Vertical.