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Spor

Rusya'da Türk günü

12 Mayıs 2009 11:40


Rusya Ligi'nde Rubin Kazan formasını giyen Gökdeniz ve Hasan attıkları gollerle 4-0'lık galibiyete imza attılar

Rusya Ligi lideri ve geçen yılın şampiyonu Rubin Kazan, Tomsk'u 4-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. Kazan'a farklı galibiyeti getiren gollerin ikisinde Türk futbolcuların imzası vardı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Sharonov'la 1-0 öne geçen Kazan 2 dakika sonra Gökdeniz Karadeniz'in vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi.

Skor üstünlüğünü ikinci yarıda da sahaya yansıtan Rubin, 78'de Adamov'la durumu 3-0 yaptı. 84. dakikada Hasan Kabze'nin attığı gol karşılaşmanın sonucunu belirledi: 4-0.

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