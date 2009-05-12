Rusya'da Türk günü



Rusya Ligi'nde Rubin Kazan formasını giyen Gökdeniz ve Hasan attıkları gollerle 4-0'lık galibiyete imza attılar



Rusya Ligi lideri ve geçen yılın şampiyonu Rubin Kazan, Tomsk'u 4-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. Kazan'a farklı galibiyeti getiren gollerin ikisinde Türk futbolcuların imzası vardı.



Karşılaşmanın 23. dakikasında Sharonov'la 1-0 öne geçen Kazan 2 dakika sonra Gökdeniz Karadeniz'in vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi.



Skor üstünlüğünü ikinci yarıda da sahaya yansıtan Rubin, 78'de Adamov'la durumu 3-0 yaptı. 84. dakikada Hasan Kabze'nin attığı gol karşılaşmanın sonucunu belirledi: 4-0.



