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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'da Türk gıdalarına sıkı denetim

Rusya, Türkiye ile ekonomik ilişkilerini etkileceyecek adımlar atmaya başladı. Türkiye'den ithal edilen gıda maddelerine sıkı denetim geliyor.

26 Kasım 2015 14:16


Uçağının düşürülmesine sert tepki gösteren Rusya, Türkiye'den gıda maddesi ithalatıyla ilgili düzenlemelerini sertleştiriyor. Rusya Tarım Bakanı Aleksander Tkaçev, Türkiye'den gelen gıda maddelerinin daha sıkı denetlenmesi talimatını verdi.

Türk üreticilerin Rusya'nın düzenlemelerini sık sık ihlal etmesi nedeniyle bu kararın alındığını belirten Tkaçev, aynı zamanda bazı ürünlerin pestisit ve nitrat gibi "yasaklı ve zararlı maddeler" içerdiğini söyledi.

Gıda güvenliğini sağlamak için hükümetin Türkiye'den ithal edilen tarım ürünlerinin daha sıkı kontrol edilmesini istediğini kaydeden Tarım Bakanı, mal ve üretim tesislerine sınırlama getirilmesinin de gözden geçirildiğini vurguladı. Alınan önlemlerden Rusya'nın gıda ithalatının yüzde 15'inin etkileneceği belirtiliyor.

Rusya, daha önce de Ukrayna ve Gürcistan'da da yapılan ithalatı da sağlık gerekçesiyle sınırlandırmıştı. Rusya ayrıca Ukrayna krizi nedeniyle Batı ülkelerinden gıda ithalatına da ambargo getirmişti.

Rusya, Türkiye'nin Su-24 tipi savaş uçağını düşürmesinin sonuçları olacağını ve buna ekonomik önlemlerin de dahil olduğunu söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı, Rus vatandaşlarına da Türkiye'de tatil yapmamaları çağrısında bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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